خطة الدولة الاستثمارية بأسوان: 114 مشروعا لتوفير فرص عمل وتحسين المعيشة

أسوان- صلاح المسن

تتماشى مشروعات الخطة الاستثمارية بمحافظة أسوان، مع خطة البرامج والأداء المحددة والمرتكزة على الأسس والمعايير التي تم وضعها بناء على رؤية مصر 2030 وتعليمات وزارة التخطيط وخطة وزارة التنمية المحلية.

"اليوم السابع" يرصد تنفيذ المشروعات الإستثمارية في الخطة السنوية ، التي سيكون لها إنعكاساتها الإيجابية علي التنمية الإقتصادية.



وتبلغ الإعتمادات المخصصة لمحاقظة أسوان 680.9 مليون جنيه عقب توفير اعتمادات إضافية من وزارة التخطيط بمبلغ 70.8 مليون جنيه على الخطة الأصلية بمبلغ 610.1 مليون جنيه فضلاً عن 45.7 مليون جنيه تم ضخها للخطة كحافز تميز أداء للعام الثانى على التوالى من وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية لنجاح محافظة أسوان، فى تحقيق أعلى معدلات الإنجاز للمشروعات وفقاً للمعايير المنظمة وبلغت نسبة تنفيذالمشروعات 76 % حتي شهر مارس الماضي وتم الإنتهاء من إسناد جميع المشروعات ،، وجار الانتهاء من عدد 30 مشروعا.



وتم توزيع استثمارات الخطة للعام المالي 2023 – 2024 بمختلف القطاعات الحيوية وفق احتياجات الوحدات المحلية بالمراكز والمدن ونسب توزيع السكان مع الأخذ في الاعتبار تحديد الأولويات.

ومشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة أسوان،خلال العام المالي الحالي 2023 / 2024، تتضمن برامج الرصف ومد تدعيم شبكات الكهرباء، وتحسين البيئة وبرنامج الأمن والإطفاء، واستكمال تطوير منظومة الطرق والمحاور والميادين، وتطوير المجازر وغيرها من المشروعات الحيوية من أجل حياة أفضل للمواطنين.

وشهدت محافظة أسوان طفرة كبيرة فى معدلات تنفيذ الخطط الاستثمارية والتى تضم المشروعات التنموية والخدمية الجديدة التى تتماس مع حياة المواطنين خاصة بالمناطق النائية والاكثر احتياجا.

و الخطة الاستثمارية لمحافظة أسوان شملت المشروعات المختلفة التي تدعم خطة التنمية المستدامة بمحافظة أسوان وتعمل على الارتقاء بالخدمات على كافة الأصعدة، و تم تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية، لتحقيق الواجهة الحضارية التي تتماشى مع المشروعات القومية

والتزمت الخِطة الاستثمارية لمحافظة أسوان بمجموعة من المعايير بشأن المشروعات المنفذة أهمها تشجيع الاستثمار، و تحقيق الاستدامة البيئية، والمشروعات المستجيبة للنوع الإجتماعى، بالإضافة إلى أولوية توجيه الاستثمارات للمشروعات الخضراء والمشروعات التي تُراعي حقوق المرأة والطفل وذوي الهمم، و تطبيق منظومة البرامج والأداء

وفي مركز إدفو تشمل مشروعات الخطة الاستثمارية بشمال المدينة أعمال تطوير ضمن الخطة الإستثمارية بتكلفة 3.5 مليون جنيه ، تشمل تنفيذ أعمال البلدورات والأرصفة والدهانات والتشجير ، وكذا مشروع الرصف بالشوارع المختلفة بمدينة إدفو بتكلفة 40 مليون جنيه ، وبأطوال تصل إلى 10 كيلو متر .

وفي نطاق مدينة البصيلية بمركز إدفو ، تشمل مشروعات الخطة الإستثمارية مشروع إحلال وتجديد مبنى الوحدة المحلية القديم ، وإنشاء مبنى إدارى إستثمارى بمدينة البصيلية.

وفي مدينة السباعية بمركز إدفو من ضمن المشروعات الإستثمارية مشروع إنشاء مجزر نصف آلى مطور بمدينة السباعية على مساحة 3 ألاف م2 ، وبتكلفة 9 مليون جنيه .وفي الوحدة المحلية لمدينة السباعية أيضا ، يجري وتنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية لرصف الطرق، والتى بدأت بأعمال الرصف بطول 500 متر بنطاق مدينة السباعية .



وفي مدينة الرديسية بادفو



تشمل مشروعات الخطة الإستثمارية مشروع إنشاء السوق الحضارى بمساحة 1500 م2 ، وتضم 75 باكية وبتكلفة تقديرية تصل لنحو 8 مليون جنيه ، ومن المقرر نهو المشروع بنهاية إبريل الحالى ، وأيضاً المول التجارى ، والجارى إنشاؤه على مساحة 400 متر مربع ، ويتكلف إنشاؤه نحو 21 مليون جنيه ، ويضم بدروم و 5 أدوار علوية لتخصصيها فى أنشطة تجارية وإدارية ، ومن المقرر نهوه بنهاية يونيو القادم .



ومن ضمن المشروعات بمركز ومدينة إدفو، تنفيذ موقف الشيخ عامر بتكلفة 20 مليون جنيه، وبمساحة 4 ألاف م2 حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى، وجارى العمل في المرحلة الثانية الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالي 2023/2024، ليستوعب أكثر من 200 سيارة ميكروباص لخدمة 150 ألف نسمة بمدن البصيلية والسباعية والكلح ومصنع السكر بشمال المدينة بالكامل .

وفي مركز ومدينة نصر النوبة كان قد بدء تشغيل موقف سيارات نقل الركاب بمدينة نصر النوبة، والذى تم إنشاؤه ضمن الخطط الإستثمارية للوحدة المحلية بتكلفة إجمالية 3.7 مليون جنيه، على مساحة 3200 م2 حيث يستوعب 74 سيارة، ويخدم خطوط سير نقل الركاب نصر النوبة / أسوان، ونصر النوبة / كوم أمبو، ونصر النوبة / كلابشة، ونصر النوبة / بلانة .



وتشمل الخطة الإستثمارية للعام الحالى 2023/2024 بنطاق مركز ومدينة نصر النوبة ، مشروعات تطوير وتجميل مدخل المدينة ، وإنشاء وتطوير المبانى الإدارية ، وإحلال وتجديد إنشاء مخازن الوحدة المحلية .



وفي مركز دراو تشمل مشروعات الخطة الإستثمارية للرصف للعام المالى الحالى 2023/2024 مشروع إستكمال أعمال الرصف بشارع الطويسة بطول 500 متر ، وبتكلفة 3 مليون جنيه ، وكذا مشروع رصف طريق القاهرة / أسوان الزراعى بالحارة الشرقية بتكلفة 3 مليون جنيه ، فضلاً عن مشروع إستكمال تأهيل ترعة الطويسة داخل مدينة دراو بطول 200 م2 ، وبتكلفة 37 مليون جنيه ، علاوة علي مشروع تطوير وتجميل الكورنيش بمدينة دراو بطول 800 متر ، وبتكلفة 800 ألف جنيه وفي مركز كوم امبو جاري نهو مشروعات الخطة الإستثمارية بمعدلات مرتفعة.

وفي قطاع الطرق والنقل بمحافظة أسوان، يتم مواصلة تنفيذ الخطة الإستثمارية للرصف للعام المالى الحالى 2023/2024 بإجمالى أطوال 50 كيلو متر ، وبإعتمادات مالية 131.5 مليون جنيه ، وضمن الجهود الجارية يتم إستكمال أعمال الرصف للشوارع الرئيسية والداخلية بمناطق حى الشروق والرضوانية ، توازياً مع باقى الأعمال التى يتم تنفيذها بمختلف مراكز ومدن محافظة أسوان .



ومن ضمن المشروعات بمدينة أسوان، وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية، وتضم معدات الوحدة 30 معدة تشمل 6 عربات وديسك غسيل الأرضيات، و 10 تروسيكل حمولة 1 طن مزود بحاوية مغلقة ذات تشغيل هيدروليكى، و 11 معدة شفط مخلفات وأتربة، وتستكمل بتوريد 2 مكنسة كهربائية، وعربة غسيل أرضيات،

ومشروعات الخطة الإستثمارية بأبو سمبل للعام المالى الحالى 2023/2024 بتكلفة 40 مليون جنيه ، والتى من بينها إنشاء محطة لإنتظار شاحنات النقل الثقيل

كما تشمل مشروعات الخطة الإستثمارية بمدينة أبو سمبل السياحية جنوب محافظة أسوان، تنفيذ أعمال التطوير والتجميل والرصف بدءاً من مدخل المدينة وحتى منطقة المعبد بطول 5 ميلو متر، فضلاً عن إنشاء كافتيريا حضارية بشكل جمالى.