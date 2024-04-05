حياة كريمة.. توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1175 مواطنًا خلال قافلة بدمياط

دمياط معتز الشربيني

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة، تضمن أبرز نتائج أول قافلة طبية تم إطلاقها فى مستهل خطة شهر أبريل 2024 على مدار يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع بقرية جمصة شرق بمركز كفر البطيخ.

وأشار البيان إلى أن القافلة تضمنت 11 عيادة طبية تردد عليها 1175 مواطنًا تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، تم تحويل 7 حالات إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لحالتين، إلى جانب إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 143 حالة و فحص 41 حالة بالأشعة و42 حالة أخرى بالسونار وإجراء 388 تحليل بمعمل الدم و37 تحليلاً بمعمل الطفيليات ،كما تضمنت القافلة إقامة 10 ندوات توعوية صحية حضرها 136 مواطنًا.

يشار إلى أن القوافل العلاجية المجانية تتم بشكل أسبوعى فى إطار خطة التعاون بين المحافظة و وزارة الصحة والسكان، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، حيث تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.