أطول مائدة إفطار بدمياط.. طولها 2 كيلو متر وتكفي 5000 شخص.. فيديو وصور

دمياط - هيثم مراد

شهدت قرية التوفيقية التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط حفل إفطار جماعي بمشاركة 5000 شخص من أهالى القرية والقري المجاورة، مائدة إفطار طولها 2 كيلو مترتقريبا، إعداد أكثر من 5000 وجبة إفطار، مجموعات من شباب القرية تكفلوا بتنظيم اليوم، بينما شاركت سيدات القرية في إعداد وجبات الطعام وكذلك العصائر، بينما شارك أطفال القرية في تعليق الزينة والبلاتين. أجواء من البهجة تشهدها قرية "التوفيقية" بمحافظة دمياط في حفل إفطار اليوم.

ويقول ضياء صلاح أحد أهالى القرية: " كلنا واحد رسالتنا النهاردة، الشباب كان لهم دور مهم في تنظيم اليوم حماسهم شئ أسعدنى كثيرا"

وأضاف قائلا: " نعمل منذ ثلاثة أيام على تنظيم هذا اليوم، مازلنا نقوم بإضافة طاولات للإفطار، نريد استيعاب أكبر قدر من الأهالى، دعوتنا اليوم لإسعاد الجميع"

واختتم الحديث: " المصريين قدموا نموذج قوى هذا العام، موائد الإفطار الجماعي عبرت عن وحدة المصريين ستكون عادة لدينا بدأت في المطرية وستكون في كافة ربوع مصر"

وكان أهالى قرية التوفيقية التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، قد أعدوا مائدة إفطار بطول 2 كيلو تقريبا لإقامة حفل إفطار جماعي يتسع لأكثر من 5000 شخص.



استعدادات إفطار قرية التوفيقية بدمياط



أطول مائدة إفطار بدمياط



إفطار التوفيقية بدمياط



إفطار جماعي لأهالي كفر سعد بدمياط



تجهيز مائدة الإفطار