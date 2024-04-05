ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 91.14 دولار للبرميل

كتبت مروة الغول

واصلت أسعار النفط، ارتفاعها اليوم الجمعة، وسجل خام برنت 49 سنتًا أو 0.5% إلى 91.14 دولار للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتًا أو 0.4 % إلى 86.96 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وتتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني بدعم من التفاؤل بنمو الطلب العالمي على الوقود مع تحسن الاقتصادات، وسجل الخامان القياسيان عند التسوية أمس الخميس أعلى المستويات منذ أكتوبر الماضي.

ويتجه الخامان لتسجيل مكاسب تتجاوز الأربعة بالمائة هذا الأسبوع، ليواصلا الصعود للأسبوع الثاني على التوالي.

وأبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في إطار تحالف أوبك+ هذا الأسبوع على سياسة إمدادات النفط دون تغيير.

يأتي ذلك وسط نمو قوي للطلب العالمي على النفط وصل إلى 1.4 مليون برميل يوميًّا في الربع الأول.