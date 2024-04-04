ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل89.51 دولار للبرميل

كتبت -مروة الغول

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، في ظل مخاوف من نقص الإمدادات مع استمرار المنتجين الرئيسيين في تخفيضات الإنتاج، إلى جانب مؤشرات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو 15 سنتًا إلى 89.51 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر مايو 15 سنتاً كذلك إلى 85.59 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية .

وسجل عقد برنت لشهر يونيو وعقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر مايو ارتفاعات على مدار الأيام الأربعة الماضية، وأُغلقا أمس الأربعاء عند أعلى مستوى منذ نهاية أكتوبر الماضي.

وأبدى رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول أمس الأربعاء حذرًا إزاء تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل بعد بيانات نشرت في الفترة الماضية، وأظهرت نمو الوظائف والتضخم بأعلى من المتوقع.

وأوضح روب هاوورث كبير مديري استراتيجية الاستثمار في إدارة الأصول لدى "يو.إس بنك" أنَّ التعليقات إيجابية بالنسبة للنفط؛ لأنَّها تعكس نموًّا اقتصاديًّا قويًّا في الولايات المتحدة.