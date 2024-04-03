اليوم السابع
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الأربعاء، 03 أبريل 2024 04:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أوبك+ تؤكد التزامها بخفض إنتاج النفط الخام

الأربعاء، 03 أبريل 2024 03:01 م
أوبك+ تؤكد التزامها بخفض إنتاج النفط الخام النفط ـ صورة أرشيفية
فيينا (أ ش أ)

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قرر الاجتماع الـ53 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة فى تحالف منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك وحلفاؤها أوبك + الالتزام بتخفيضات الإنتاج والتعاون بين الدول الأعضاء مع الاستعداد للتدخل فى السوق النفطية فى حالة الضرورة.

وأوضح البيان الختامي، الصادر اليوم الأربعاء، عبر الفيديو، أن لجنة المراقبة الوزارية قامت بمراجعة بيانات إنتاج النفط الخام لشهري يناير وفبراير 2024 ولاحظت الالتزام العالي لدول أوبك، والدول غير الأعضاء في أوبك بإعلان التعاون.

وأشار إلى ترحيب اللجنة بتعهد جمهوريتي العراق وكازاخستان بتحقيق المطابقة الكاملة وتعويض فائض الإنتاج، كما رحبت اللجنة بإعلان الاتحاد الروسي أن تعديلاته الطوعية في الربع الثاني من عام 2024 ستستند إلى الإنتاج بدلاً من الصادرات.







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