إصابة 8 أشخاص في مقاطعة روستوف الروسية إثر انفجار عبوة مثبتة على طائرة مسيرة

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أعلن حاكم مقاطعة "روستوف" الروسية المجاورة للحدود مع أوكرانيا، فاسيلي جولوبيف، إصابة ثمانية أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة كانت مثبتة على إحدى الطائرات المسيرة، التي سقطت في المقاطعة.



وقال جولوبيف اليوم الجمعة: "وفقا للبيانات الأولية، أصيب ثمانية أشخاص في منطقة "موروزوفسك" بالقرب من المطار نتيجة انفجار عبوة ناسفة على متن إحدى الطائرات المسيرة، التي سقطت بالمقاطعة".



وأشار إلى أن الجرحى هم من المحققين، الذين كانوا يجرون عمليات تحقيق في موقع سقوط الطائرة المسيرة، موضحا أنه جرى نقلهم إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج الطبي.



وكان قد أُعلن صباح اليوم تحذير من خطر صاروخي في مقاطعة "بيلجورود" الروسية المجاورة لأوكرانيا. ونصح حاكم المقاطعة، فياتشيسلاف جلادكوف، بأن يلجأ السكان إلى غرف بدون نوافذ وذات جدران صلبة.



ويبلغ طول الحدود المشتركة بين أوكرانيا ومقاطعة "بيلجورود" 350 كيلومتراً، ودأبت القوات الأوكرانية على مهاجمة المقاطعات الروسية الحدودية بالمسيرات والصواريخ.