إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم في الزقازيق بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيبت 5 سيدات بجروح وكدمات وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم؛ إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل بتوك توك بطريق موقف المنصورة أمام صينية الإقليمي بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابات إلى مستشفى الزقازيق العام لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الزقازيق العام بوصول كل من: "إسراء عبدالله" 26 عاما، و"مروة سمير" 25 عاما، و"نورهان السيد" 20 عاما، و"أميرة وصفي" 23 عاما، وشقيقتها "علياء وصفي" 21 عاما، مقيمات بمدينة القنايات، مصابات بكدمات وجروح وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهن.

وتبين حدوث إصابات المصابات إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل بتوك توك بطريق موقف المنصورة أمام صينية الإقليمي بمركز الزقازيق، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.