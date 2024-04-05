تسليم الدفعة الجديدة من الأطباء البشريين للعمل بصحة الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

وجه الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مدير إدارة الموارد البشرية باامديرية بتيسير كافة الإجراءات اللازمة لتسليم الدفعة الجديدة من الأطباء البشريين المكلفين بالعمل بالمديرية دفعة 2022، لتوزيعهم على المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، مع تقديم الدعم اللازم لهم، أثناء إنهاء إجراءات التكليف.

جاء ذلك أثناء متابعة الدكتور هشام مسعود، صباح اليوم الجمعة، إجراءات تسليم الدفعة الجديدة المكلفة بالعمل بديوان المديرية، وفقاً للقرار الوزارى رقم 80 لسنة 2024، والتأكد من انتظام سير العمل، متفقداً إدارة الموارد البشرية، وأماكن الآنتظار والاستراحات المخصصة للأطباء، والتأكد من تواجد كافة العاملين بإدارة الموارد البشرية، وإدارة الرعاية الأساسية، والإدارات ذات الصلة، وعمل هذه الإدارات اليوم الجمعة بكامل طاقتها، والتأكد من تقسيم الدفعة الجديدة إلى مجموعات عمل أثناء استيفاء البيانات والأوراق المطلوبة الخاصة بمصوغات التعيين.

كما شدد "مسعود" على أفراد الأمن بتنظيم خطوط السير لسرعة الإنتهاء من إجراءات التسليم، مع مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، لمنع التكدس والتزاحم وانتشار أى أمراض معدية، حفاظاً على مقدمى الخدمة من العاملين بالمديرية، ومن أبناءنا من الدفعة الجديدة للأطباء.

