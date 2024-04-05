"أوقاف دمياط" توزع 2 طن سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية

دمياط معتز الشربيني

وزعت مديرية الأوقاف بدمياط برئاسة الشيخ محمد سلامة، 2 طن سلع غذائية من مشروع صكوك الإطعام لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف بتوزيع السلع الغذائية علي عدد من المحافظات.

جدير بالذكر أنه قد تم تسليم عدد من المديريات الإقليمية 148 طن سلع غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من خلال اللجنة المشكلة من الأوقاف والمحافظة والتضامن الاجتماعي.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف ورسالتها في خدمة المجتمع والوفاء بواجبها تجاه الأسر الأولى بالرعاية ، تحت رعاية الشيخ مختار جمعة وزير الأوقاف.