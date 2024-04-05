اليوم السابع
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الجمعة، 05 أبريل 2024 09:01 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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"أوقاف دمياط" توزع 2 طن سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية

الجمعة، 05 أبريل 2024 08:46 م
"أوقاف دمياط" توزع 2 طن سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية وزارة الأوقاف - أرشيفية
دمياط معتز الشربيني

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وزعت مديرية الأوقاف بدمياط برئاسة الشيخ محمد سلامة، 2 طن سلع غذائية من مشروع صكوك الإطعام لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف بتوزيع السلع الغذائية علي عدد من المحافظات.

جدير بالذكر أنه قد تم تسليم عدد من  المديريات الإقليمية 148 طن سلع غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من خلال اللجنة المشكلة من الأوقاف والمحافظة والتضامن الاجتماعي.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف ورسالتها في خدمة المجتمع والوفاء بواجبها تجاه الأسر الأولى بالرعاية ، تحت رعاية الشيخ مختار  جمعة وزير الأوقاف.

 







دمياط

اوقاف دمياط

السلع الغذائية

اخبار الاوقاف




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