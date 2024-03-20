مياه دمياط تعقد الاختبار النهائى لمسابقة حفظ القرآن الكريم

دمياط معتز الشربيني

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط برئاسة اللواء مهندس أحمد ماهر شاهين بالتعاون مع مديرية الأوقاف بدمياط برئاسة الشيخ محمد سلامة الاختبار النهائي للمسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم للعاملين بالشركة وأسرهم عن العام الهجري 1445 ذلك في إطار احتفالات إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشركة بشهر رمضان الكريم.

وصرح شاهين بأن الاختبارات تم عقدها بمقر ديوان عام الشركة حيث تم عقد لجنة لاختبار المتسابقين تحت إشراف فضيلة الشيخ محمد الكناني مديرية الأوقاف, وفضيلة الشيخ على إسماعيل صابر مديرية الأوقاف وقد تم اختبار11متسابق مقسمين علي أربع مستويات هي (حفظ القرآن الكريم كامل – حفظ ثلاث ارباع القرآن _ حفظ نصف القرآن الكريم – حفظ ربع القرآن الكريم).

وقد أشاد شاهين خلال الكلمة التي ألقاها في الإحتفالية بالمسابقة والمتسابقين المشاركين بها لما لها من طابع معنوي قيم وعظيم خاصة خلال أيام شهر رمضان المبارك وأكد علي ضرورة إعداد العديد من المسابقات في هذا السياق.