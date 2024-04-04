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وزارة العمل تعلن إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص من 9 إلى 14 أبريل

الخميس، 04 أبريل 2024 01:10 م
وزارة العمل تعلن إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص من 9 إلى 14 أبريل وزارة العمل
كتبت آية دعبس

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أعلن  وزير العمل حسن شحاتة ،اليوم الخميس، عن أنه إعتبارًا من يوم الثلاثاء،الموافق 9 أبريل 2024 ،حتى يوم الأحد ،الموافق 14 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الفطر المُبارك، وذلك للعاملين بـ القطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003،على أن يُحتسب يوم الأحد الموافق 14 إبريل 2024،من رصيد الأجازت السنوية للعامل فى القطاع الخاص.

وقال بيان رسمي عن وزارة العمل اليوم أن هذا القرار يأتي في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1112 لسنة 2024 ،الصادر أمس الأربعاء،والذي نص في مادته الأولى على أن: " تكون الفترة من الثلاثاء الموافق 9  أبريل حتى الأحد 14 أبريل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك".

وأكد بيان وزارة العمل على أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الاجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء، ووزعت وزارة العمل منشوراً بذلك على مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة تطبيق الإجازة بشركات القطاع الخاص ..وبهذه المناسبة هنأ حسن شحاتة وزير العمل شعب مصر والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يجعله عيد خير على وطننا الغالي، وأن يحفظ الله مصر، وأن يعيد هذه المناسبة بالخير والبركات .

ويأتي ذلك بعدما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل عام 2024م حتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل عام 2024م، إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

 







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