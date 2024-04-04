إجازة عيد الفطر المبارك للقطاع الخاص.. وزارة العمل تعلن اليوم التفاصيل

كتبت آية دعبس

تستعد وزارة العمل، للإعلان عن موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص، ظهر اليوم، الخميس، 4 أبريل 2024، وذلك عقب اعتماد حسن شحاتة وزير العمل لها.

ويأتي ذلك بعدما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل عام 2024م حتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل عام 2024م، إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

يذكر أنه ووفقا للحسابات الفلكية، يكون يوم الثلاثاء 2024/4/9 م هو المتمم لشهر رمضان 1445 هجريا ، وبذلك تكون غرة شهر شوال 1445 هجريا فلكياً يوم الأربعاء 2024/4/10 (عيد الفطر المبارك).