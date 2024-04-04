"الوعى الأثرى" بالفيوم تواصل تنفيذ مبادرة "كنز بلادى"

الفيوم – رباب الجالى

تواصل إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم تنفيذ فاعليات مبادرة "كنز بلادى" لنشر الوعى الأثري بمدارس الفيوم بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، رحاب عريق وكيلة المديرية، والدكتور علي البطل، مدير عام آثار الفيوم وحسين عبد القادر مدير المنطقة.

خلال ذلك قامت إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم برئاسة نيرمين عاطف مدير الإدارة، بتنفيذ زيارة إلى مدرسة الأوائل الخاصة، وعمل محاضرة حول المناطق الأثرية بمحافظة الفيوم"، في إطار فعاليات إدارة الوعي الأثري بالمدارس

وأوضحت نرمين عاطف مديرة إدارة الوعي الأثري خلال الحديث عن أهم المناطق الأثرية بمحافظة الفيوم وقامت بإلقاء الضوء على منطقة هرم اللاهون وأهميتها التاريخية واهم الاكتشافات الأثرية التي تمت بالمنطقة ويحظى هرم اللاهون بإقبال من الأفواج السياحية من مختلف الدول الأوروبية للاستمتاع بمشاهدة تصميمه المميز كونه أحد الرموز الهامة التي تمثّل السياحة في الفيوم.

كما قامت الإدارة بعمل ورش عمل فنية تمثل نماذج من الحضارة المصرية القديمة، جاء ذلك بحضور اشرف الصاوى إدارة غرب التعليمية وصالحين عمر إدارة التخطيط والمشروعات وبحضور أعضاء إدارة الوعي الأثري ميرفت عازر.