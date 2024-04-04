محافظ الفيوم يتابع معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" وموقف تسليم المنتهى منها

الفيوم - رباب الجالى

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، الجاري تنفيذ مرحلتها الأولى بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، وموقف تسليم المشروعات المنتهية منها، بعد انتهاء الأعمال الإنشائية بها، ودخول بعضها الخدمة، وبلغت نسب التنفيذ بباقي المشروعات مستويات مرتفعة، موجهاً بسرعة الانتهاء من أعمالها تبعاً للجداول الزمنية، للبدء في فرشها لتدخل الخدمة بكامل طاقتها، بعد تلافي كافة ملاحظات مسئولي شركة دار الهندسة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء هشام محمد عبدالسلام مساعد رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

تناول الاجتماع، معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، بمختلف القطاعات، وكذا موقف تسليم المشروعات التى لاتعيق ملاحظاتها التنفيذية تشغيلها مع الأمان التام خلال تقديم الخدمات للمواطنين بها، تلك المشروعات التى تشمل: الصرف الصحي، ومياه الشرب، والطرق، والصحة، والإسعاف، والمجمعات الخدمية والزراعية، ومراكز الشباب، والاتصالات، والغاز الطبيعي، والري، والإسعاف، والبريد، والتضامن الاجتماعي، والاتصالات، ونقاط الإطفاء والأسواق والمواقف، والأبنية التعليمية، والطرق والكباري.

وشدد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع على وضع خطة تدارك لمشروعات «حياة كريمة»، التي لم تبلغ نسب تنفيذها المستهدفات المرجوة، موجهاً مسئولى الطرق بسرعة انهاء أعمال الرصف بطريق الريان، وكذا الطريق السياحي جنوب بحيرة قارون، مشدداً على التنسيق بين رؤساء مجالس مدن يوسف الصديق، وأبشواي، وسنورس، ومسئولي شركة الكهرباء لإنارة الطريق قبل عيد الفطر، موجهاً رئيس المتابعة الميدانية، بالمرور الدوري للتاكد من إنارته، ووجود العلامات الإرشادية به.

كما شدد المحافظ، على سرعة تمهيد الطرق الداخلية من قبل مسئولي جهاز تعمير القاهرة الكبرى بقرى المبادرة الرئاسية بمركزي إطسا ويوسف الصديق، التى انتهت كافة أعمال شبكات المرافق بها، وأصبحت متاحة لتنفيذ الأعمال، مؤكداً على مسئولى الهيئة العامة للطرق والكباري بسرعة إنهاء أعمال طريق "إطسا / الفيوم"، وطريق "مدينة ماضي / قليون"، موجها بتخطيط طريق الفيوم / القاهرة بداية من البوابات وصولاً لمدخل الطريق السياحي جنوب بحيرة قارون، مشدداً على مسئولى مختلف القطاعات، والشركات المنفذة لمشروعات "حياة كريمة"، بعمل المحاضر التنسيقية اللازمة لعدم تعارض الأعمال مع بعضها البعض، مع الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من المشروعات، وتلافى أي ملاحظات إنشائية بها.

ووجه محافظ الفيوم، بسرعة الانتهاء من أعمال مركز طبي الريان ليدخل الخدمة بكامل طاقته في أسرع وقت، مع توفير مهندس من قبل قطاع الكهرباء لتوصيل التيار للمركز، ومشدداً بسرعة وضع الحلول الجذرية للانتهاء من الأعمال الإنشائية للوحدة الصحية بقرية قوتة، وكذا الوحدات الصحية بقرى المقراني، والعقيلي، والحامولي، وسرعة تشغيل نقطة إسعاف كحك، التابعين لمركز يوسف الصديق، كما شدد على سرعة تلافى ملاحظات الأسواق والمواقف خلال أسبوع بعد عيد الفطر، ومعاينة مراكز الشباب خاصة مركز شباب الربع بقرية النزلة، من قبل وكيل وزارة الشباب والرياضة، ورئيس مجلس مدينة يوسف الصديق، ومسئولي دار الهندسة، وممثلي جهاز تعمير القاهرة الكبرى، لوضع أفضل الحلول لعمل سور للمركز.

كما وجه المحافظ، مسئولي شركة الغاز بسرعة أنهاء الأعمال بكافة القرى والمواقع المتاحة، والتنسيق مع مسئولى دار الهندسة بشأن تلك القرى والمناطق ذات الإتاحة لتنفيذ الأعمال الخاصة بالألياف الضوئية، كما شدد على سرعة تلافى جميع ملاحظات مسئولي دار الهندسة، على مختلف مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" سواء أكانت ملاحظات داخلية أو خارجية، موجهاً بسرعة دخول الخدمة لمشروعات "حياة كريمة" التى انتهت أعمالها الإنشائية، وتم تسليمها إدرارياً وفرشها، ولا تعيق ملاحظاتها التنفيذية تشغيلها مع وجود سبل الأمان الكامل للمواطنين المترددين لتلقي الخدمة بها، وتلافي الملاحظات مع عمليات التشغيل.

وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو شركة دار الهندسة المكتب الاستشاري لمجلس الوزراء لإدارة ومتابعة مشروعات "حياة كريمة" بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، عدد المشروعات بكل قطاع من القطاعات، وما تم نهوه منها، ونسب التنفيذ فى الجاري العمل به، ورصد الاحتياجات الحتمية لها، والملاحظات الإنشائية بكل مشروع من المشروعات، مع استعراض موقف تسليم المشروعات التى انتهت أعمالها الإنشائية، ولا تعيق ملاحظاتها التنفيذية تشغيلها.