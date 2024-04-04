اليوم السابع
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الخميس، 04 أبريل 2024 09:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات ضد شركة تتعاون مع إيران

الخميس، 04 أبريل 2024 09:05 م
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات ضد شركة تتعاون مع إيران الخزانة الأمريكية
أ ش أ

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فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات جديدة ضد إيران وشركة أوشنلينك ماريتايم وسفنها، لخرقها العقوبات وتعاونها مع جماعات مسلحة إيرانية.


وقالت الوزارة - بحسب ما ذكرته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم/الخميس/ - إن "واشنطن تستخدم العقوبات المالية لعزل إيران وإضعاف قدرتها على تمويل وكلاء لها وعلى دعم الحرب الروسية فى أوكرانيا".


وأوضحت الوزارة أن سفينة هيكاتى التى تديرها أوشنلينك حملت فى الآونة الأخيرة سلعًا إيرانية بقيمة تتجاوز 100 مليون دولار عبر نقل السلع إليها من ناقلة أخرى خاضعة للعقوبات.







الخزانة الأمريكية

إيران

الحرب الروسية الأوكرانية

أوكرانيا

روسيا




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