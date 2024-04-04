الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات ضد شركة تتعاون مع إيران

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فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات جديدة ضد إيران وشركة أوشنلينك ماريتايم وسفنها، لخرقها العقوبات وتعاونها مع جماعات مسلحة إيرانية.



وقالت الوزارة - بحسب ما ذكرته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم/الخميس/ - إن "واشنطن تستخدم العقوبات المالية لعزل إيران وإضعاف قدرتها على تمويل وكلاء لها وعلى دعم الحرب الروسية فى أوكرانيا".



وأوضحت الوزارة أن سفينة هيكاتى التى تديرها أوشنلينك حملت فى الآونة الأخيرة سلعًا إيرانية بقيمة تتجاوز 100 مليون دولار عبر نقل السلع إليها من ناقلة أخرى خاضعة للعقوبات.