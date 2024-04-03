هبوط 11 قطاعًا بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "الشحن" بنسبة 2.1%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع 11 قطاعًا على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 2.1%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.7%، يليه قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.5%، 1.4%، على التوالي، وهبط قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1%، وانخفض قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والتجارة والموزعون بنسبة 0.8%.

كما تراجع قطاعا البنوك، والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.5%، 0.4%، على التوالي، ونزل قطاعا مواد البناء والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.3%، فيما ارتفعت 4 قطاعات وهم الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والسياحة والترفيه، والعقارات، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.8%، 1%، 0.7%، 0.6%، على الترتيب، بينما استقر قطاع الخدمات التعليمية.

وكان أداء مؤشرات البورصة المصرية، قد تباين بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي (مصر)، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والسويدي إليكتريك، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 2.2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.874 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 399.2 مليون ورقة مالية بقيمة 2.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 70.3 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.51% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.3%، والعرب على 5.19%، واستحوذت المؤسسات على 30.61% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.38%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 47.9 مليون جنيه، 31.3 مليون جنيه، 27.7 مليون جنيه، 42.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 4 ملايين جنيه، 49.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 27937 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 34100 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 11921 نقطة.



فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 6366 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 9060 نقطة، فيما قفز مؤشر تميز بنسبة 2.97% ليغلق عند مستوى 7760 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1523 نقطة.