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مسلسل بدون سابق انذار.. بعد تجميد البويضات.. اعرفى الإجراءات التالية لذلك

الأربعاء، 03 أبريل 2024 01:00 م
مسلسل بدون سابق انذار.. بعد تجميد البويضات.. اعرفى الإجراءات التالية لذلك بدون سابق انذار
كتبت إيناس البنا

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شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل بدون سابق إنذار، إجراء "أمينة" صديقة ليلي عملية تجميد البويضات التي كانت ترغب في إجرائها بسبب تأخر سن زواجها، وفيما يلى نوضح ما هي عملية تجميد البويضات للنساء.


مسلسل بدون سابق انذار أحد مسلسلات الشركة المتحدة ضمن سباق رمضان الدرامى 2024  الذى يعرض على منصة واتش ات


كشف الدكتور حاتم حسن استشارى أمراض النساء والتوليد بالمركز القومى للبحوث، أن تجميد البويضات هي تقنية يتم فيها الاحتفاظ بمخزون البويضات للنساء  التي ترغب في إنجاب طفل في فترة لاحقة من حياتها وتخشى من فقدان مخزون التبويض مع الوقت، حيث يتم استخراج البويضات وتخزينه لاستخدامه في المستقبل (يسمى الحفظ بالتبريد)، مما قد يمنحك أفضل فرصة للحمل لاحقًا، خاصة إذا كانت المرأة تتلقى علاج طبي مثل العلاج الكيميائي، أو علاج التهاب بطانة الرحم الشديد أو حالة صحية حالة مثل مرض المناعة الذاتية الذي يمكن أن يؤثر على الخصوبة.


وأشار أستاذ أمراض النساء لليوم السابع، أن قرار تجميد البويضات يعتمد ما إذا كان لدى المرأة مخزون جيد خاصة مع التقدم في العمر، حيث يتوقف التبويض لدى النساء في الغالب عند الوصول لسن اليأس (عادة بين 45 و55 سنة)، لذا فأن العمر هو العامل الأكثر أهمية في نجاح تجميد البويضات، حيث يبدأ مخزون البويضات لديك في الانخفاض بسرعة أكبر في سن 37 عامًا تقريبًا، بحلول 43، 90٪ من بويضات المرأة تكون غير طبيعية، مما يعني أنها لا تملك القدرة على الحمل.

بعد الخضوع لتجميد البويضات قد تعانى النساء من  بعض الأعراض نتيجة للارتفاع الطبيعي لمستويات الهرمون الذي يحدث مع تحفيز المبيض، قد تشمل  تقلب المزاج والهبات الساخنة الصداع والغثيان، وبعد إجراء الاسترجاع، قد يكون لدى بعض النساء الشعور بالانتفاخ والتشنج وألم طفيف







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