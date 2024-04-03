مستشار أمن قومى بريطانى سابق: علينا التوقف عن تسليح إسرائيل

كتبت رباب فتحى

قال مستشار بريطاني سابق للأمن القومي إن على المملكة المتحدة أن تتوقف عن تسليح إسرائيل، بعد مقتل سبعة من عمال الإغاثة الدوليين في غزة فى غارة جوية إسرائيلية.

وقال اللورد ريكيتس، الذى كان أيضًا السكرتير الدائم السابق في وزارة الخارجية، لبرنامج توداي على إذاعة بي بي سي 4: "في بعض الأحيان، في الصراع، تأتي لحظة حيث يوجد مثل هذا الغضب العالمي الذي يتحول إلى شعور حقيقى بأن الأمور لا يمكن أن تستمر على هذا النحو."

وقُتل عمال الإغاثة السبعة، الذين كانوا يقومون بتوصيل المساعدات الغذائية إلى غزة، بعد استهدافهم بشكل متكرر من قبل طائرة إسرائيلية بدون طيار. وكان القتلى – وهم ثلاثة مواطنين بريطانيين، وفلسطيني، ومواطن أمريكي كندي مزدوج الجنسية، وبولندي، وأسترالي – يعملون في مؤسسة ورلد سينترال كيتشن، أو المطبخ المركزى العالمى ، وهي مؤسسة خيرية دولية جلبت مئات الأطنان من المساعدات الغذائية إلى غزة.

وقال ريكيتس إن المجتمع الدولى "بحاجة إلى النظر في خطوات أخرى لزيادة الضغط على (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو"، مضيفًا أنه يتعين على المملكة المتحدة التوقف عن تسليح إسرائيل.

وأضاف: أعتقد أن هناك أدلة وفيرة الآن على أن إسرائيل لم تكن تهتم بما يكفي للوفاء بالتزاماتها بشأن سلامة المدنيين. وعلى الدولة التي تحصل على الأسلحة من المملكة المتحدة أن تمتثل للقانون الإنساني الدولي. هذا شرط للحصول على رخصة تصدير الأسلحة. وبكل صراحة، أعتقد أن الوقت قد حان لإرسال هذه الإشارة.

وتابع قائلا: لن يغير هذا مسار الحرب. ستكون رسالة سياسية قوية. وقد يؤدي ذلك إلى تحفيز النقاش في الولايات المتحدة أيضًا، الأمر الذي سيكون بمثابة التغيير الحقيقي لقواعد اللعبة إذا بدأ الأمريكيون في التفكير في وضع قيود على استخدام الأسلحة الأمريكية في إسرائيل.

ودعا ريكيتس إلى وقف فوري لإطلاق النار لفترة ممتدة لفتح الحدود وجعلها آمنة لدخول المساعدات لمن يقومون بتوصيلها ومن يتلقونها، مضيفا أن هذا قد يساعد أيضا في تأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

وقال أليستر بيرت، وزير الخارجية المحافظ الأسبق، إن هناك الآن فرصة أكبر لأن تعلق المملكة المتحدة مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وقال لبرنامج "وورلد تونايت" على قناة بي بي سي يوم الثلاثاء إن ذلك سيرسل إشارة واضحة "أن هناك نقطة لا يمكن للمملكة المتحدة ببساطة تجاوزها".