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مديرية الصحة بالجيزة تكشف حقيقة انتشار الجديرى المائى بين طلاب المدارس

الأربعاء، 03 أبريل 2024 12:42 م
مديرية الصحة بالجيزة تكشف حقيقة انتشار الجديرى المائى بين طلاب المدارس الجديرى المائى
كتبت - مرام محمد

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كشفت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الجيزة حقيقة انتشار الجديرى المائى، بين طلاب إحدى المدارس بالمحافظة.

 

وأكدت المديرية تشكيل لجنة من قبل قسم الطب الوقائى بالإدارة الصحية للمرور على المدرسة، وتبين الآتى: إجمالي عدد الطلاب بالمدرسة 2332 "حضور الفترة الصباحية 816 طالبا"، وإجمالي عدد الحضور 647 طالبا، وإجمالى عدد الغياب 169 طالبا، وكثافة الفصل 70 طالبا، وإجمالى عدد الفصول 32 فصلا.

 

وأشارت المديرية إلى أن عدد حالات اشتباه الجديري المائي التى تم اكتشافها أثناء مناظرة الأطفال فى المدرسة حالة واحدة فقط ظهرت عليها الأعراض بتاريخ 23 فبراير 2024، وأثبتت الفحوصات أنها سليمة ومعافاة، مؤكدة أنه لا يوجد حالات جديرى مائي بالمدرسة.

 

ولفتت المديرية إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بالمدرسة، مشيرة إلى أنه تم عمل تثقيف صحي بالمدرسة، كما تم المرور على سجلات الأمراض المعدية بالمدرسة وسجل تطعيمات المدرسة الخاص بالأطفال.

 







الجديري المائي

الجديري

الجدري المائي

الجدري المائي بالمدارس

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الجيزة




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