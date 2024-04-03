محافظ الوادى الجديد: تسليم 97 طن سكر مدعم لأصحاب البطاقات التموينية

الوادى الجديد - ماهر البهنساوي

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن الإنتهاء من تسليم 97 طن حتى الآن من السكر المدعم لمراكز المحافظة الخمسة، وذلك ضمن مبادرة دعم أصحاب البطاقات التموينية خلال شهر رمضان المبارك بواقع 2 كجم لكل فرد بالبطاقة تصرف من التاجر التمويني بسعر 27 جنيها للكيلو.

وكلّف الزملوط مديرية التموين بالتنسيق مع المراكز لسرعة استكمال توريد الكميات التي تغطي احتياجات القرى والمدن، وتشديد الرقابة على التجار لضمان حصول المستفيدين على الدعم المقرر، حيث تم تسليم كميات السكر بالمراكز وشملت مدينة الخارجة وقرى ( المنيرة - الشركة 55 - بورسعيد - ناصر الثورة - شرق بولاق - بولاق - صنعاء - فلسطين) ومدينة موط وقرى (غرب الموهوب - الأمان - الصحوة - العروبة - الجهاد - بدخلو)

وتضمنت أيضا مدينة الفرافرة وقرى ( أبو منقار - عمر بن الخطاب - أبو هريرة) ومدينة باريس و قرى (جدة - القصر القبلي - المكس - دوش - بغداد) ومدينة بلاط وقرى (مرزوق - أولاد عبد الله - عين عيش).