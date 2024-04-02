اليوم السابع
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تشمل 3000 كرتونة.. محافظ الوادى الجديد يدشن قافلة للمساعدات الغذائية

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 01:13 ص
تشمل 3000 كرتونة.. محافظ الوادى الجديد يدشن قافلة للمساعدات الغذائية مواد الغذائية
الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

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دشن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، قافلة المساعدات الغذائية المُقدمة من مؤسسة صناع الخير للتنمية، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموى، وذلك في إطار حملة توزيع 3000 كرتونة مواد غذائية علي الأسر الاولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك. بحضور الأستاذ محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي و الدكتور محمد عبدالجليل نائب المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير.

وثمّن الزملوط جهود التحالف الوطني ومؤسسات المجتمع المدني لتخفيف العبء عن الأسر الأكثر احتياجًا وتلبية احتياجاتهم الغذائية، مشيدًا بجودة السلع الغذائية التي تحتوي عليها الكرتونة التي تضم 15 كجم من المواد الغذائية الأساسية، موجهًا بالتنسيق مع مديرية التضامن لتوزيع المساعدات على الحالات المستحقة بنطاق المحافظة وضمان وصولها لمستحقيها.







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