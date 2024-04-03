محافظ الدقهلية يعتمد جداول ومواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لجميع الصفوف

الدقهلية شريف الديب

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاربعاء جداول ومواعيد امتحانات الفصل الدراسي الاول، لجميع الصفوف بالمراحل التعليمية من الصف الرابع الابتدائى إلى الصف الثاني الثانوي للعام 2023/2024والتى تبدأ فى 8 مايو المقبل.

وقال "مختار" ان هناك مليون و25 ألفا و387 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الاول بمراحل التعليم المختلفة بمدارس الدقهلية.

وقد أوضح ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن جداول الامتحانات بالنسبة للمرحلة الابتدائية، في الصف الرابع والسادس الابتدائي من يوم 8 إلى 15 مايو والصف الخامس من 9 إلى 16 مايو، وفي المرحلة الإعدادية العامة ، الأول الإعدادي من يوم 8 إلى 15 مايو، والثاني الإعدادي من 9 إلى 16 مايو، والثالث الإعدادى من 18 إلى 23 مايو، والإعدادية المهنية، في الصف الأول الإعدادي المهنى من 8 إلى 16 مايو والصف الثاني الاعدادي المهني من 9 إلى 16 مايو والصف الثالث الإعدادى المهني من 18 إلى 23 مايو، وفي المرحلة الثانوية العامة، الصف الأول الثانوى العام من 8 إلى 22 مايو، والصف الثاني الثانوى العام من 9 إلى 23 مايو، وفي مراحل التعليم المجتمعي، في الصفوف الأول والثاني والثالث من 8 إلى 9 مايو، والصفوف الرابع والخامس والسادس من 8 إلى 11 مايو، وفي مراحل تعليم المكفوفين، الصفوف الرابع والخامس من 8 إلى 13 مايو والصف السادس من 8 إلى 12، والأول والثاني الإعدادى مكفوفين من 8 إلى 13 والثالث الإعدادى مكفوفين من 18 إلى 23 مايو، والصف الأول الثانوي العام مكفوفين من 8 إلى 23 والصف الثاني الثانوي العام مكفوفين من 9 إلى 23 مايو، وفي مراحل تعليم الصم وضعاف السمع، الصف الرابع والخامس من 8 إلى 12 مايو ، ومن الصف السادس الي الثامن من 8 إلى 11 مايو، والصفوف الأول والثاني الإعدادي من 8 إلى 13 مايو، والصف الثالث الإعدادى من 18 إلى 23 مايو ، والصف الاول الثانوي من 8 إلى 22 مايو، والصف الثاني الثانوي من 9 إلى 23، وبالنسبه للتعليم الفني، التعليم الزراعي من 8 إلى 23 مايو والصناعي من حاليا مايو والتجاري من 8 إلى 23 مايو.



وقد وجة محافظ الدقهلية الى وكيل وزارة التربيه والتعليم ضرورة الالتزام بالجداول الذى تم اعتمادها، كما وجة الدكتور مختار لوكيل وزارة التربية والتعليم باهمية اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة والتلاميذ لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.