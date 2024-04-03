محافظ الدقهلية يعلن استعدادات الأجهزة التفيذية وقطاعات المرافق لعيد الفطر

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن بدء الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية بالمحافظة، استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك لعام 2024 م حيث أوضح المحافظ أنة تم تكليف كافة قطاعات المرافق والخدمات على مستوى المحافظة باتخاذ جميع التدابير اللازمة كل فى نطاقة استعدادا لاستقبال الأعياد مشيرا إلى أنه وجه لأهمية رفع درجة الاستعداد القصوى لغرف العمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية على مستوى المحافظة لتلقى شكاوى المواطنين والعمل عل حلها على مدار 24 ساعة.

وضرورة تفعيل كافه أشكال الرقابة التموينية على المنافذ والأسواق والمحلات لضمان الانضباط والالتزام بكافة التعليمات الصادرة بشأن تداول وبيع السلع وكذا الرقابة الصحية لضمان جودة وصلاحية السلع حرصا على صحة وحياة المواطنين من خلال تكثيف الحملات الرقابية من (الصحة- التموين -الطب البيطرى-شرطة التموين- البيئة - الوحدات المحلية) لضبط السلع الغير صالحة ومجهولة المصدر.

وفحص الثلاجات بكافة المنافذ والمحلات ومراجعة البيانات المدونة على السلع والتأكد من الإفراج الصحى وسحب العينات منها وتحليلها ومصادرة ملح السياحات الغير صالح للاستخدام بمصانع المخللات والألبان والأسماك وكذا تفعيل الرقابه على المخابز ومراقبه الإنتاج للخبز وتوزيعه حسب حصه كل مخبز وتعيين مفتش تموين بكل مخبز وتكثيف المرور على المطاحن والمنافذ لضمان الانضباط وحسن الإنتاج والتوزيع خاصه بالمناطق ذات الكثافه السكانية العالية،

هذا بالإضافه الى إتخاذ التدابير اللازمه لتوافر اسطوانات البوتاجاز لتغطيه الإحتياجات للمواطنين.

كما وجه مختار لرفع درجه الاستعداد القصوى بقطاعات المرافق ( المياة - الصرف الصحى - الكهرباء -الغاز) ويستمر العمل بكافه القطاعات للمرافق والخدمات والوحدات المحليه بنطاق المحافظه برئاسه مناسبه على مدار 24 ساعه لسرعه التجاوب الفورى مع أيه أعطال أو أحداث طارئه واتخاذ إجراءات حلها فورا.

كما أكد المحافظ على ضرورة رفع استعدادات المستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة ورعايتها وكذا توفير الادويه والأمصال اللازمة للحالات الطارئة لا قدر الله فضلا عن تمركز سيارات الإسعاف بمناطق المحافظة وفق خطة محددة للاستجابة الفورية لاية طوارئ وايضا قيام شرطة المسطحات بالمواجهة والتصدى للمخالفين غير القائمين بتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة والمهنية بالقوارب ووسائل النقل النهرى منعا للحوادث، وكذا استعدادات الحماية المدنية للتعامل مع اية طوارئ.

وأكد المحافظ على ضرورة جاهزية الحدائق والمتنزهات بجميع أنحاء المحافظة لاستقبال الرواد وضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية خلال أيام العيد بالعمل المستمر لإزالة الإشغالات التى تعوق المارة وتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة والمتابعة المستمرة للإزالة الفورية لأيه تعديات على الإراضى الزراعية أوأملاك الدولة أوطرح النهر وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين والتعامل معهم بكل الحسم والحزم تطبيقا للقانون و كذا الاستجابة الفوريه لمطالب المواطنين والعمل على حل مشاكلهم والتفاعل الجاد لتلبيتها دون تراخى أو إهمال.

وأشار "مختار" إلى أنه تم تكليف رئيس مدينة جمصة أن تكون المدينة فى أبهى صورها من ناحية النظافة وكافة المرافق لاستقبال الزوار وكذا زيادة عدد فرق الإنقاذ على الشاطئ وتمركز الإسعاف علية للتجاوب الفورى مع الطوارئ هذا فضلا عن قيام إدارة المرور مع إدارة المواقف لتنظيم حركة المرور وانتقال المواطنين وتوفير وسائل النقل بين جميع المدن والمراكز والقرى مع تكثيف الحملات المرورية لضمان انضباط السائقين والتصدى للمخالفين فورا.



