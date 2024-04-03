فوميو كيشيدا: اليابان مستعدة لدعم تايوان بعد الزلزال القوى

طوكيو (أ ش أ)

قال رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، إن بلاده مستعدة لتقديم أى دعم ضرورى لتايوان الجارة عبر البحر، فى أعقاب الزلزال القوى الذى ضرب الساحل الشرقى للجزيرة.

وأعرب كيشيدا فى منشور على منصة إكس، اليوم الأربعاء، عن تعاطفه مع ضحايا الزلزال الذى ضرب تايوان، فى وقت سابق من اليوم، بحسب وكالة الأنباء اليابانية كيودو.

كما أعرب كيشيدا عن تقديره "للدعم الذي قدمه الشعب التايواني، وهم أصدقاؤنا الأعزاء، في أعقاب الزلزال الذي ضرب اليابان في يوم رأس السنة الجديدة، وكذلك بعد الزلزال المدمر وكارثة تسونامي في عام 2011.

وردا على ذلك، شكرت الرئيسة التايوانية تساي إنج وين، كيشيدا على رسالته، وقالت على منصة "إكس"، إنها تذكرت الصداقة بين تايوان واليابان، بعد أن شاهدت الرسائل المشجعة التي نشرها الشعب الياباني على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت تساي: "لقد نفذت الحكومة التايوانية بالفعل إجراءات مختلفة وأجرت عمليات إنقاذ"، مضيفة أنها ممتنة للاهتمام الذي تلقته تايوان.