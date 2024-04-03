عمرو الفقى وقيادات الشركة المتحدة يزورون اليوم السابع ويشيدون بالأداء المهنى.. فيديو وصور

استقبل اليوم السابع، قيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بقيادة الأستاذ عمرو الفقى، الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذى أشاد بالأداء المهني المتميز للزملاء في اليوم السابع.

واستقبل قيادات الشركة المتحدة بمقر الجريدة، الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، والكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير اليوم السابع، وقيادات مؤسسة اليوم السابع الصحفية.

وشارك في الزيارة خالد أبو بكر المستشار القانوني للشركة المتحدة، والكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وألبرت شفيق، رئيس قطاع التليفزيون بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وجاء من أبرز الحضور الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، والدكتور محمد الباز رئيس مجلس إدارة وتحرير الدستور، والكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير الوطن، والكاتب الصحفي يوسف أيوب رئيس تحرير صوت الأمة، والكاتب الصحفي محمود بسيونى رئيس التحرير التنفيذي لموقع مبتدأ.

وحرص الأستاذ عمرو الفقي علي تهنئة الزملاء باليوم السابع وتقديم الشكر لهم على تميزهم في التغطيات الصحفية وأدائهم المهني المتميز في الكثير من الأحداث الكبرى التي شهدها البلاد.

وحث الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الزملاء في اليوم السابع على بذل مزيد من الجهد في العمل والاستمرار في الأداء المهنى المتميز.



عمرو الفقى وقيادات الشركة المتحدة يزورون اليوم السابع



عمرو الفقى وقيادات الشركة المتحدة يزورون اليوم السابع



عمرو الفقى وقيادات الشركة المتحدة يزورون اليوم السابع



عمرو الفقى وقيادات الشركة المتحدة يزورون اليوم السابع



عمرو الفقى وقيادات الشركة المتحدة يزورون اليوم السابع



عمرو الفقى وقيادات الشركة المتحدة يزورون اليوم السابع



عمرو الفقى وقيادات الشركة المتحدة يزورون اليوم السابع



عمرو الفقى وقيادات الشركة المتحدة يزورون اليوم السابع



عمرو الفقى وقيادات الشركة المتحدة يزورون اليوم السابع



عمرو الفقى وقيادات الشركة المتحدة يزورون اليوم السابع



عمرو الفقى وقيادات الشركة المتحدة يزورون اليوم السابع



عمرو الفقى وقيادات الشركة المتحدة يزورون اليوم السابع



عمرو الفقى وقيادات الشركة المتحدة يزورون اليوم السابع



عمرو الفقى وقيادات الشركة المتحدة يزورون اليوم السابع



عمرو الفقى وقيادات الشركة المتحدة يزورون اليوم السابع



عمرو الفقى وقيادات الشركة المتحدة يزورون اليوم السابع



عمرو الفقى وقيادات الشركة المتحدة يزورون اليوم السابع



عمرو الفقى وقيادات الشركة المتحدة يزورون اليوم السابع



عمرو الفقى وقيادات الشركة المتحدة يزورون اليوم السابع



عمرو الفقى وقيادات الشركة المتحدة يزورون اليوم السابع



عمرو الفقى وقيادات الشركة المتحدة يزورون اليوم السابع



عمرو الفقى وقيادات الشركة المتحدة يزورون اليوم السابع



عمرو الفقى وقيادات الشركة المتحدة يزورون اليوم السابع



الأستاذ عمرو الفقى الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية



الأستاذ عمرو الفقى الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية



عمرو الفقى وقيادات الشركة المتحدة يزورون اليوم السابع



عمرو الفقى وقيادات الشركة المتحدة يزورون اليوم السابع



عمرو الفقى وقيادات الشركة المتحدة يزورون اليوم السابع



عمرو الفقى وقيادات الشركة المتحدة يزورون اليوم السابع



عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والأستاذ أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالمتحدة



عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وبرفقته وفد من الشركة المتحدة



عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة والأستاذ أحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة



محمود مسلم رئيس قطاع الصحف والمواقع بالشركة المتحدة



ألبرت شفيق رئيس قطاع التليفزيون بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية



الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة