عاهل الأردن يشيد بجهود الجيش فى الدفاع عن حدود البلاد الشمالية والشرقية

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أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، بجهود منتسبى القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية فى الدفاع عن حدود الأردن الشمالية والشرقية.



جاء ذلك لدى زيارته البادية الشمالية، ولقائه بوجهائها وممثلين عن أبنائها فى موقع أم الجمال الأثرى، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثانى ولى العهد الأردنى.

وخاطب الملك، الحضور: "أنتم الأقرب على الحدود الشمالية والشرقية، وتعرفون حجم جهود الجيش والأجهزة الأمنية لحماية البلد ومحاربة التهريب، وأبناؤكم من هؤلاء، الذين نعتز بهم".



وفى معرض حديث العاهل الأردنى مع أبناء البادية الشمالية، عبر عن اعتزازه بقوة المجتمع الأردنى ووعيه وتماسكه فى وجه التحديات، مؤكدا أن "الوحدة الوطنية هى مصدر منعة الأردن وقوته، وهى الدافع لنا لمساندة الأشقاء أينما كانوا".



وشدد على ضرورة البناء على الفرص المتاحة فى البادية الشمالية؛ لتمكين الشباب وتفعيل دورهم فى بناء مستقبل الأردن، معبرا عن سعادته بوجوده فى موقع؛ يعكس عمق تاريخ الوطن.



وأشار إلى أهمية المشاريع الصحية، والتعليمية، التى تم إنجازها فى البادية الشمالية، فضلا عن التطور فى المشاريع الزراعية، والبنية التحتية.



واستعرض متحدثون - فى مداخلاتهم خلال اللقاء، الذى عقد ضمن سلسلة زيارات الملك عبدالله الثانى لمحافظات وبوادى المملكة بمناسبة اليوبيل الفضى - مسيرة الوطن الحافلة بالإنجاز فى عهد الملك على مدى 25 عاما، ومواقف الأردن الثابتة بقيادته لدعم صمود الأشقاء الفلسطينيين والأهل فى غزة، مؤكدين وقوفهم صفا واحدا خلف قيادته فى الدفاع عن الوطن وصون منجزاته.



ولدى وصول الملك عبدالله الثانى موقع اللقاء، ألقى الشاعر أسامة السرحان قصيدة من الشعر النبطى ترحيبا بزيارة الملك. وكان الملك شارك الحضور مأدبة الإفطار، بعد أن أدوا صلاة المغرب جماعة.



حضر اللقاء رئيس الوزراء الأردنى الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكى الهاشمى يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، ومستشار الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوى.