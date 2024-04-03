اليوم السابع
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سفير دولة التلاوة يؤم المصلين بدولة مدغشقر على قناة الناس

الأربعاء، 03 أبريل 2024 08:12 م
سفير دولة التلاوة يؤم المصلين بدولة مدغشقر على قناة الناس جانب من الصلاة
كتب محمد شعلان

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أذاع برنامج سفراء دولة التلاوة، المذاع على قناة الناس، جانب من صلاة التراويح من دولة مدغشقر، بتلاوة مؤثرة بصوت الشيخ العربي عبد القادر، سفير دولة التلاوة، وموفد وزارة الأوقاف.

وتحت شعار «سفراء دولة التلاوة» تنقل قناة «الناس» طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف.

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

تحرص قناة الناس على تقديم محتوى متنوع فى شهر رمضان، حيث شملت خارطة البرامج المذاعة عبر الشاشة خلال الـ30 يومًا 28 برنامجًا متنوعًا ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السُّنّة والنقاش العلمى والتلاوة ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.







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