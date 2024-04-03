المؤبد لقهوجى وعامل رخام ضبط بحوزتهما 24 قطعة حشيش بقصد الاتجار فى الوراق

كتب سليم على

قضت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المؤبد لقهوجى وعامل رخام، لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة الوراق.

صدر القرار برئاسة المستشار منتصر أحمد الكحك،وعضوية المستشارين دكتور محمد حلمي حسان، ودكتور إيهاب طلعت يوسف، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف وهاني حموده.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمان "م . م" 25 سنة يعمل قهوجي، و"م . ف" يعمل عامل رخام، تم ضبطهما وبحوزتهما كميات من مخدر الحشيش فى منطقة الوراق، بقصد الاتجار بالمخالفة لأحكام القانون.

وقال محمود يحيى مقدم شرطة، أنه نفاذا للإذن الصادر من النيابة العامة، انتقل لضبط المتهم الأول – المتحرى عنه – حيث أبصره واقفا مع المتهم الثانى والذى ابصره يلقى لرؤيته قطعة لجوهر الحشيش المخدر، فضبطهما وإياها وعثر مع المتهم الأول على 24 قطعة لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وبتفتيش المتهم الثامى عثر على مبلغ مالى، وبمواجهتهما أقرا بإحرازهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.