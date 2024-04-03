العثور على جثة داخل الأراضى الزراعية بالدقهلية بها آثار طلقات نارية

الدقهلية شريف الديب

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، على جثة شخص في العقد الخامس من عمره، جثة هامدة وبه طلقات نارية، وملقى داخل أرض زراعية بمركز طلخا، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف جهات التحقيق، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا، بالعثور على جثة بها طلقات نارية ملقاة داخل أرض زراعية بالقرب من كوبري قرية ميت زنقر باتجاه دميرة.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى محمد أحمد عبدالسلام شلبي، ويبلغ من العمر 57 عامًا، مقيم بقرية ميت زنقر، وتبين وجود طلقات خرطوش في الصدر والبطن.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، والتى أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.