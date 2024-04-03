مصرع فتاة وإصابة 14 آخرين إثر انقلاب أتوبيس نقل عمال بالدقهلية.. صور

الدقهلية - محمدالحبشي

لقيت فتاة فى العقد الثاني مصرعها، وأصيب 14 شخصا آخرين، إثر انقلاب اتوبيس عمال مصنع، علي طريق المطرية - بورسعيد بمحافظة الدقهلية، وتم نقل المصابين للمستشفي، والجثمان للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة المطرية، بوصول بلاغ بإنقلاب أتوبيس نقل ركاب خاص بأحد المصانع ووجود وفاه ومصابين

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية، لمكان البلاغ محل الواقعة رفقة سيارات الإسعاف، وبالفحص تبين مصرع بسمله أ، ب ، 18 عاما، مقيمه العصافرة، وإصابة 14 آخرين ، ولم يعثر علي السائق في مكان الحادث

تم نقل المصابين مستشفي الزهور ببورسعيد، و الجثمان إلي مشرحة مستشفي المطرية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، والتي أمرت بتكثيف الجهود والبحث عن سائق الاتوبيس للوقوف علي أسباب الحادث.



جانب من الحادث