اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 أبريل 2024 05:54 م
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المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالإتجار فى المخدرات بسوهاج

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 05:31 م
المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالإتجار فى المخدرات بسوهاج هيئة المحكمة
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم"و.ا." و"ب.م" بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما لاتهامهما بالإتجار فى الشابو، وجوهر الميثامفيتامين والهيروين بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023  بدائرة مركز المراغة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو المخدر وجوهر الميثامفيتامين والهيروين وترويجه على عملائهما من  أصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة بغرض الإتجار فى المخدرات وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.







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جنايات سوهاج

المخدرات

المراغة

السجن




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