التحقيق فى العثور على جثة فتاة سقطت من الطابق الخامس فى المعصرة

كتب عبد الرحمن سيد

تحقق الأجهزة الأمنية فى واقعة العثور على جثة فتاة فى أحدى شوارع منطقة المعصرة، سقطت من الطابق الخامس بعقار سكنى وتم نقل الجثة إلى المستشفى وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة.



تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا مفاده قيام فتاة بإنهاء حياتها بإلقاء نفسها من طابق علوى لعقار سكنى فى المعصرة بسبب خلافات متكررة مع والدها.



وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبالمعاينة الأولية تم العثور على جثة المتوفية وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.



كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالحادث لكشف الملابسات والتفاصيل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.