وزير مالية النمسا: مصادرة بضائع مقلدة بـ36 مليون يورو خلال الشهر الماضى

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قال وزير المالية النمساوي الدكتور ماجنوس برونر إنه أنه تم مصادرة بضائع مقلدة بقيمة 36 مليون يورو خلال الشهر الماضي، وهو ما يمثل زيادة قدرها 6 أضعاف على أساس سنوي.



وأوضح وزير المالية - في تصريحات أنه تم الكشف عن 7072 حالة ضبط للمنتجات المقلدة، كما تم رفع 14061 دعوى قضائية، ونتيجة لذلك تمت مصادرة ما مجموعه 194.165 قطعة مقلدة.



وأضاف أنه لا يزال الوضع بمجال الأدوية المزيفة مثيرًا للقلق، منوهًا بأن عدد الأدوية المزيفة وغير القانونية المستوردة إلى النمسا ظل مرتفعا بشكل مثير للقلق، حيث بلغ 6734 شحنة و801 ألف و863 قطعة من الأدوية المختلفة.



وأشار إلى أنه في مطار فيينا، اكتشفت الجمارك حوالي طنين من البضائع المقلدة أثناء فحص الشحنات الجوية منتصف يناير الماضي، حيث كان من المفترض نقلها من الصين إلى بولندا عبر النمسا، وقد عثرت سلطات الجمارك على 44830 منتجا مقلدا.