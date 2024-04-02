ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 2/4/2024 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم "اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:13 ص
موعد صلاة الظهر 11:58 ص
موعد صلاة العصر 31: 3
موعد صلاة المغرب 6:16 م
موعد صلاة العشاء 7:34
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:16 ص
موعد صلاة الظهر 12:03
موعد صلاة العصر 3:36
موعد صلاة المغرب 6:20 م
موعد صلاة العشاء 7:40 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:09
موعد صلاة الظهر 11:54 م
موعد صلاة العصر 3:27 م
موعد صلاة المغرب 6:12 م
موعد صلاة العشاء 7:30 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:06
وقت صلاة الظهر 11:46
موعد صلاة العصر 3:17 م
وقت صلاة المغرب 6:03 م
وقت صلاة العشاء 7:18 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:14 ص
موعد صلاة الظهر 11:52 ص
موعد صلاة العصر 21: 3
موعد صلاة المغرب 6:08 م
موعد صلاة العشاء 7:21
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