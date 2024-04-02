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مصرع محام فى حادث تصادم على الدائرى الإقليمى ببنها

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 09:45 ص
مصرع محام فى حادث تصادم على الدائرى الإقليمى ببنها جثة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهد الطريق الدائري الإقليمي، بنطاق مركز بنها بمحاقظة القليوبية، مصرع محامي إثر حادث تصادم، جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع أحمد عبدالرحمن، محام، مقيم بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، إثر حادث تصادم على طريق بنها الاقليمى.

جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتى صرحت بالدفن، ودفعت الأجهزة الأمنية بمعداتها لإزالة آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها وتولت الجهات المعنية التحقيق.

 







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