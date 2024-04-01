المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لسائق وعامل لاتجارهما بالهيروين فى شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين وليد أبو المعاطي محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمي، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لسائق وعامل، لاتهامهم بالإتجار في الهيروين المخدر بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 22916 لسنة 2022 جنايات أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2290 لسنة 2022 كلي جنوب، أن المتهمين "صديق ص ا"، 20 سنة، سائق، مقيم عزبة رستم، شبرا الخيمة أول، و"أشرف ع م"، 27 سنة، عامل، مقيم عزبة عثمان شبرا الخيمة أول، لأنهما في يوم 11 / 11 / 2022، بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول، أحرزا بقصد الإتجار جوهراً مخدرا (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا بمحافظة القليوبية، وأحرزا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش".

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أحرزا ذخائر "5 طلقات"، مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها.

وكشفت تحريات المباحث، أنه بتاريخ 11 / 11 / 2022، ونفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر له بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهمان، انتقل إلي حيث أيقن تواجدهما وضبطهما وبتفتيشه الأول عثر بحوزته على كيس لمسحوق الهيروين المخدر، و150 لفافة لذات المسحوق، وسلاح ناري فرد خرطوش وذخائر وميزان حساس ومبلغ مالي وهاتف محمول وبتفتيشه الثاني عثر بحوزته على 114 لفافة لمسحوق الهيروين وسلاح ناري "فرد خرطوش وذخائر"، وهاتف محمول، وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح والذخيرة بقصد الدفاع والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما والميزان للتجزئة.