محافظ جنوب سيناء يكرم مصمم مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

كرم اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، المهندس الاستشاري كرم معوض علي دوره الكبير في تصميم والإشراف علي تنفيذ المبنى الجديد لمدينة شرم الشيخ، والذي يعتبر صرحا لمباني الجيل الرابع يعتمد علي التقنيات الحديثة ويخضع لمنظومة التحول الرقمي الذي يساعد علي تحويل المبني لمبني ذكي.

وأشاد المحافظ باللمسة الجمالية التي أضافها الاستشاري وفريق العمل المساعد في إخراج هذا العمل بالشكل الحضاري واللائق بالمحافظة والتي تحقق رؤية رئيس الجمهورية 2030.

كما شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، احتفالية تنصيب الرئيس لفترة رئاسية جديدة لاستكمال المشروع الوطني لبناء الدولة المصرية، والتي أقيمت بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، ومديري الإدارات بالمحافظة.

أحيا الاحتفالية فريق كورال مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات، وبدأت بالسلام الوطني، ثم آيات من الذكر الحكيم، وشعر بعنوان رسالتنا ليك ماشيين معاك، مصيرنا واحد دايما وراك، مصر العظيمة مصر الامان، بالعلم هنوصل لأبعد مكان.

ثم اغنية اول ما نبدا بسم الله تاليف والحان محمد عرنوس وإيهاب عبد السلام،/ ثم شعر للطالبة ملك محمد بعنوان قائد عظيم دايما واثقين، هتعدي بينا والله عارفين، حالفين هنبني جوانا عزيمة، نرسم حياتنا حياة كريمة.

اغنية قد الدنيا ياريس تاليف والحان دينا صالح، وتوزيع محمد صالح. وتضمن الحفل أغنية رجالة اداء كورال المدرسة، واختتم الحفل بمقولة الرئيس السيسي" طول ما فيا الروح اعمر وابني فيكي يا بلادي"واشاد محافظ جنوب سيناء، بالمواهب التي تتكشف يوما بعد يوم من ابناء المحافظة، ووجه الشكر لدينا عامر مديرة المدرسة وجميع العاملين والمشاركين معها في هذه الملحمة الوطنية ووعد بتكريم المشاركين في احتفالية إفطار الاسرة السيناوية يوم الاثنين القادم.



خالد فوده محافظ جنوب سيناء