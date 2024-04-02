محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض "أهلا بالعيد" بمدينة شرم الشيخ

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الثلاثاء، معرض "أهلاً بالعيد" خارج السوق القديم بشرم الشيخ لتوفير السلع الغذائية المخفضة واحتياجات ومستلزمات عيد الفطر المبارك، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير المساعد، والمحاسب إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، ومحمد وحيد رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن معرض "أهلًا بالعيد" بمدينة شرم الشيخ يعد امتداد لمعرض "أهلًا رمضان" الذي ظل قائمًا حتى الآن، وشدد المحافظ علي النزول بالأسعار وإجراء نسب تخفيضات لتكون في متناول المواطن البسيط، مع زيادة التنوع للمعروضات وزيادة العارضين، بهدف توفير كافة احتياجات مواطني المدينة الخاصة بالعيد، إضافة إلى السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.

وشدد المحافظ علي أن تكون جميع منتجات المعرض تخضع لرقابة من قبل مديرية التموين، ومباحث التموين، وإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، للتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، موضحًا أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعمل على مدار اليوم لتوفير كل ما يحتاج إليه المواطنين سواء كانت سلع غذائية، أو توفير الخدمات المختلفة.

وأشار إلى أن نسبة التخفيض في احتياجات ولازم عيد الفطر من الملابس تخطت الـ 30 %، بينما بلغت نسبة التخفيض في الكعك 40%، لتكون في مستوى الأسر الأكثر احتياجًا.



ومن جانبه، قال إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، إن المعرض يضم كافة مستلزمات عيد الفطر من كعك، بسكويت، شوكولاتة، تمر، ملابس، أحذية، اكسسوارات، إضافة إلى السلع الغذائية، وجميعها بأسعار مخفضة.

وأكد أن المعرض مستمر حتى نهاية العيد، ويجري متابعته يوميًا للتأكد من التزام التجار بنسب التخفيض، و جودة المنتجات المعروضة به.

وعلى جانب آخر، تابع محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الثلاثاء، خلال جولة تفقدية ليلية آخر مستجدات أعمال تطوير وصيانة مسجد الصحابة بمنطقة السوق القديم بشرم الشيخ.

وتابع المحافظ، الأعمال التي تشمل صيانة المسجد من الداخل والخارج، والفرش والإنارة بالاضافة، وصيانة النافورة واللاند سكيب.

وشدد المحافظ علي ضرورة الحفاظ علي المظهر التراثي للمسجد حيث انه مزار هام لكافة ضيوف المحافظة بالإضافة الي انه مزار رئيسي في كافة البرامج السياحية بشرم الشيخ من مختلف الجنسيات، لافتا ان افتتاح أعمال التطوير سيتم افتتاحها يوم الأحد القادم حيث سيتم به تكريم حفظة القران الكريم من أبناء المحافظة.

وفي نفس السياق تفقد المحافظ أعمال التطوير بالسوق القديم و مصر القديمة مشددا علي الالتزام بالتعليمات الصادرة بالمواعيد المقررة لدخول السيارات للسوق مساء لافساح الطريق لرواد وزوار السوق القديم.

وتفقد المحافظ خلال الجولة أعمال النظافة والدهانات والعلامات الإرشادية بالطرق الداخلية بالمدينة ضمن استعدادات شرم الشيخ لاستقبال الزائرين خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة ايناس سمير، نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، ,والمهندس الاستشاري، كرم معوض ، مستشار المحافظ للتخطيط العمراني، والشيخ السيد غيط مدير عام أوقاف جنوب سيناء، والشيخ إسماعيل الراوي مستشار المحافظ لشئون المساجد