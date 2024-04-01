اليوم السابع
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الإثنين، 01 أبريل 2024 02:30 م
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محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض أهلا بالعيد بتخفيضات من 30 لـ40% بطور سيناء.. صور

الإثنين، 01 أبريل 2024 01:30 م
محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض أهلا بالعيد بتخفيضات من 30 لـ40% بطور سيناء.. صور محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض أهلا بالعيد
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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افتتح اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، معرض أهلا بالعيد بمدينة طور سيناء لبيع مستلزمات وملابس العيد بأسعار مخفضة للجمهور ومحاربة الغلاء.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن المعرض تم بالتعاون مع الغرفة التجارية للمحافظة ومديرية التموين وكبار التجار بطور سيناء، مشيرا إلى أن المعرض يقدم ملابس العيد والأحذية للأطفال ومنتجات غذائية مثل السكر والدقيق والأرز والمكرونة وكعك ومخبوزات العيد بأسعار مخفضة للجمهور تصل من 30 إلى 40 %.

وتفقد المحافظ جميع أجنحة المعرض وأقسامه، وحرص علي تخفيض بعض السلع واطمأن من الجمهور علي جودة المنتجات وتوافر جميع السلع بالمعرض.

رافق المحافظ مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، والمهندس ابراهيم الحارون وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض أهلا بالعيد (1)
محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض أهلا بالعيد (1)

 

محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض أهلا بالعيد (2)
محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض أهلا بالعيد (2)

 

محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض أهلا بالعيد (3)
محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض أهلا بالعيد (3)

 

محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض أهلا بالعيد (4)
محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض أهلا بالعيد (4)

 

محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض أهلا بالعيد (5)
محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض أهلا بالعيد (5)

 







مديرية التموين

محافظ جنوب سيناء

معرض أهلا بالعيد

اخبار مصر

طور سيناء




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