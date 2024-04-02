متابعة ميدانية لمخازن المستلزمات الطبية بمديرية الصحة بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

تفقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية مخزن المستلزمات الطبية الرئيسى بمديرية الصحة بالإسماعيلية ؛للوقوف على المخزون الحالي من المستلزمات الطبية والوقائية وانتظام سير العمل والصرف بالمخازن وذلك في أول جولة لها بعد تكليفها وكيلا لوزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية.

ووجهت الدكتورة ريم مصطفى بتحديث كروت التعريف علي الأصناف المختلفة ،وتحديث قوائم بالأصناف ومتوسط الإستهلاك ومدة الصلاحية مشددهً على ضرورة المتابعة المستمرة للكميات المتوفرة واحتياجات المستشفيات ومخاطبة وزارة الصحة بالاحتياجات بصفة مستمرة لتوفير مخزون استراتيجي منها ،والتنسيق مع إدارة الطب العلاجى وفريق المبادرات لطلب جميع المستلزمات المطلوبة قبل إجازة عيد الفطر المبارك.



وتابعت وكيل وزارة الصحة بالمرور على مخازن المستديم لمتابعة سير العمل وحصر الاصناف الموجودة لإعادة توزيعها علي الاماكن حسب الاحتياجات اللازمة ، كما تم التفتيش علي الدفاتر والتأكد من جودة الدورة المستندية بالمخزن .

وأشادت الدكتورة ريم مصطفى بانتظام سير العمل وحُسن ترتيب المكان وتواجد أمناء المخازن ،رافقها فى الجولة الدكتورة رضوى جنيد مدير إدارة الطب العلاجى ،الدكتورة رشا فرحان مدير المكتب الفنى ومحمد عبد المعطى مدير التموين الطبي.

