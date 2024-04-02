مات صائما.. مصرع شاب سقط داخل بئر في الفيوم

الفيوم - رباب الجالى

لقي شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه داخل بئر أثناء عودته من عمله، بعزبة الخمسين التابعة للوحدة المحلية لقرية الغرق بمركز اطسا بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحه المستشفي، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة اطسا يفيد بتلقيه بلاغ من غرفة العمليات بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع شاب إثر سقوطه داخل بئر أثناء عودته من عمله.

وعلي الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعه ، وتبين مصرع شاب يدعي « عبد الرحمن حسني اللبودي » 25 عامًا يعمل نجار، إثر سقوطه داخل بئر أثناءعودته من عمله قبل إذن المغرب، فتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى اطسا المركزى.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان الشاب لأسرته فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن.