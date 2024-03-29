اليوم السابع
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إصابة 9 أشخاص واحتراق منزل فى مشاجرة بالفيوم

الجمعة، 29 مارس 2024 02:41 ص
إصابة 9 أشخاص واحتراق منزل فى مشاجرة بالفيوم مديرية أمن الفيوم
الفيوم - رباب الجالى

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سيطرت أجهزة الأمن بمديرية أمن الفيوم ، على مشاجرة في عزبة بشير التابعه للوحدة المحلية لقرية الروضه بمركز طاميه بسبب الخلاف الجيرة ، أسفرت عن إصابة 9 أشخاص بإصابات تتراوح بين بسيطه ومتوسطه واحتراق منزل ، وتمَّ ضبط الأفراد المتشاجرين ونُقِل المصابون للمستشفى.

وكان مدير أمن الفيوم، تلقى اخطارا من مأمور مركز شرطة طامية يفيد ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة تفيد بنشوب حريق بمنزل بعزبة بشير صالح التابعة لقرية الروضة دائرة مركز شرطة طامية ووجود مصابين.

فور البلاغ انتقل ضباط مركز شرطة طامية، وبالفحص والمعاينة تبين أن الحريق نشب نتيجة خلاف بين أسرتين بسبب الجيرة على أثر ذلك قام احدى اطراف المشاجرة بإضرام النيران بأحد منازل الطرف الآخر

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وضبط اطراف المشاجرة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى طامية المركزي لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم.

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط طرفي المشاجرة، حيث تبادل الطرفان الإتهامات فيما بينهما، وألقى كل منهما اللوم على الآخر في بدء المشاجرة، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشاجرة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

 







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