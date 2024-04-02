كيف يساعد الكركم فى إنقاص الوزن؟ 4 طرق بسيطة

كتبت مروة هريدى

الكركم أحد أشهر التوابل الصحية، وله العديد من الفوائد بما فى ذلك المساعدة فى إنقاص الوزن، حيث يحتوى الكركم على مركب الكركمين الذى يمتلك خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة قد تدعم عملية فقدان الوزن، ويجب دمجه فى النظام الغذائى بطريقة صحيحة للحصول على أفضل النتائج الصحية، حسبما أفاد موقع "تايمز أوف إنديا".

فيما يلى.. أفضل 4 طرق لاستهلاك الكركم فى إنقاص الوزن

الكركم مع الفلفل الأسود

يحتوى الفلفل الأسود على مركب البيبيرين، الذى يعزز من امتصاص مركب الكركمين الموجود فى الكركم بنسبة كبيرة، كما أن دمجهما معا يساعد فى فقدان الوزن.

إضافة الكركم إلى الحليب

وهو المعروف باسم الحليب الذهبى أو حليب الكركم، حيث تتم إضافة مسحوق الكركم إلى الحليب الدافئ مع العسل، ويفضل تناوله قبل النوم، حيث يساعد على الاسترخاء ويعزز فقدان الوزن لأنه يحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام فى وقت متأخر من الليل.

شاى الكركم

على غرار الحليب الذهبي، يمكن أن يساعد شاي الكركم أيضًا في إنقاص الوزن، حيث يتم نقع مسحوق الكركم أو شرائح الكركم الطازجة في الماء الساخن مع الفلفل الأسود والتوابل الأخرى مثل الزنجبيل والقرفة، وتتم تصفيته وإضافة العسل قب تناوله، حيث يساعد تناول هذا المشروب يوميًا في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وزيادة الشعور بالشبع.

إضافة الكركم إلى الدهون الصحية

مركب الكركمين الموجود بالكركم قابل للذوبان في الدهون، مما يعني أنه يتم امتصاصه بشكل أفضل عند تناوله مع الدهون الصحية مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون أو الأفوكادو.

وبالرغم من الفوائد الصحية للكركم ومساعدته فى إنقاص الوزن، إلا أنه ليس بديلاً لنظام غذائي متوازن بجانب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، حيث يعد الجمع بين استهلاك الكركم ونمط حياة صحي بما في ذلك ممارسة النشاط البدني بانتظام عاملًا أساسيًا فى فقدان الوزن.