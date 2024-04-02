ضبط هارب من تنفيذ حكم بالسجن المؤبد ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط هارب من حكم بالسجن المؤبد، بدائرة قسم ثان بنها، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات إلي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية من المقدم احمد سامي رئيس مباحث قسم ثان بنها بتمكن معاون مباحث القسم القبض علي شخص يدعي«أ.ج.م» مطلوب التنفيذ عليه في قضية الشروع فى قتل وسرقة دراجة نارية مقضى فيها بالسجن المؤبد، مقيم بولاق ابو العلا.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن بقيادة النقيب مصطفي الديب معاون أول مباحث قسم ثان بنها بضبط المتهم خلال مروره بتمركز امنى بدائرة القسم، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.