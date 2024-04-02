إصابة 6 أشخاص بينهم اثنان فى حالنة خطيرة إثر حادث مرورى بدمياط

دمياط - هيثم مراد

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا أفاد بوقوع حادث مرورى بمنطقة كورنيش مدينة دمياط، وذلك إثر اصطدام سيارة ميكروباص بأحد اللودرات المتواجدة بالطريق.

وانتقلت قوة شرطية من قبل قسم شرطة أول دمياط لموقع الحدث رفقة سيارات الإسعاف والحماية المدينة، وقد تبين إصابة 6 أشخاص كانوا داخل السيارة، وقام مرفق الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفي دمياط التخصصي لتلقى العلاج اللازم.

وأكد شهود عيان أن الحادث جاء نتيجة القيادة بسرعة زائدة، موضحين أن قائد المركبة فقد السيطرة على السيارة مما أدى إلى وقوع الحادث بهذا الشكل.

كما ذكر مصدر من داخل مديرية الصحة بدمياط، أن المصابين تلقوا العلاج اللازم فور وصولهم، موضحا أنه تم إيداع حالتين منهم داخل القسم الداخلى لإكمال الفحص الطبي وملاحظة استقرار حالتهم الصحية.

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم للواقعة، والتحفظ على المركبة وقائدها والعرض على النيابة العامة واستكمال التحقيقات.