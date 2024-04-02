صحة الدقهلية: إجراء 40 ألف جلسة غسيل كلوى خلال 3 أشهر

الدقهلية - محمدالحبشي

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن إنجازات إدارة الكلى ومؤشرات أداء إدارة الكلى ووحدات الكلي بمحافظة الدقهلية خلال الأشهر الثلاثة المنتهية من العام الجارى، مؤكدا بذل المزيد من الجهد لصالح مرضى الكلى وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والدعم النفسي لهم تحت إشراف الدكتور أحمد البيلي مدير إدارة الكلي بالمديرية، والدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي.

وأوضح الدكتور أحمد البيلى مدير الإدارة أنه تم خلال الأشهر الثلاثة الماضية إجراء 40 ألف جلسة غسيل كلوي لـ 2900 مريض غسيل كلوي مزمن، بالإضافة إلى متابعة وتوفير مستلزمات جلسات الغسيل الكلوي بجميع وحدات الكلى بالمحافظة.

وأضاف البيلى أنه جرى تنظيم يوم تدريب للفريق الطبي بمستشفى شربين المركزي على اجراء جلسه فصل بلازما على ماكينة الغسيل الكلوي العادية واجراء 10 جلسات فصل بلازما.

كما أشار إلى تنظيم يوم علمي بخصوص مشاكل العظام التي تواجه مرضي الغسيل الكلوي بمستشفى السنبلاوين وآخر حول أمراض وتأثيرها على الحمل بمستشفى ميت سلسيل.

ولفت مدير إدارة الكلى إلى أنه جرى تنظيم عدد من الدورات التدريبية للتمريض للتدريب على أعمال الغسيل الكلوي إلى جانب الانتهاء من المرور التبادلي للوحدات علي بعضها البعض وذلك لتبادل ونقل الخبرات.



تجهيزات معدات الغسيل



جهود ادارة الكلي بالدقهلية



متابعة الفريق الطبي