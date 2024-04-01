كلية الطب بجامعة بنها تقيم إفطارا جماعيا لمرضى الغسيل الكلوى.. فيديو

القليوبية إبراهيم سالم

نظمت كلية الطب بجامعة بنها بمحافظة القليوبية، بالاشتراك مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بقيادة الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب، إفطار مجمع لمرضى الغسيل الكلوى من الأطفال، بحضور أسرهم فى فرحة جميلة سعت الكلية لرسم البهجة والسعادة على نفوس الأطفال وذويهم، وذلك بالساحة الشعبية بمركز شباب بنها بمحافظة القليوبية.



وشهد الإفطار المجمع حضور العديد من أفراد المشاركة المجتمعية وأهالى الاطفال مرضى الغسيل الكلوى، كما شهدت الاحتفالية عدد من الفقرات الفنية والدينية من خلال طرح الأسئلة الدينية ومنح المتفاعلين جوائز عينية، وكذلك توزيع الجوائز على المشاركين وشهادات تقدير لأسر الأطفال على مسيرتهم فى دعم أطفالهم لمحاربة المرض ورسم الابتسامة على وجوههم.



يأتى ذلك فى ظل حرص مؤسسات الدولة المصرية على دعم المرضى نفسيا واجتماعيا للتخفيف عنهم، ورسم البهجة على وجوههم وإدخالها فى نفوسهم، حيث تضمن الحفل أيضا فقرات فنية للتنورة وأغانى وطنية ورمضانية أشاعت الفرحة فى نفوس الحضور.



إفطار جماعي لمرضي الغسيل الكلوى (1)



إفطار جماعي لمرضي الغسيل الكلوى (2)



إفطار جماعي لمرضي الغسيل الكلوى (3)



إفطار جماعي لمرضي الغسيل الكلوى (4)