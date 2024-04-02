سلطة المياه الفلسطينية تشغل 13 بئرا في غزة وجباليا

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صرح رئيس سلطة المياه في غزة، مازن غنيم بأن طواقم السلطة تمكنت من إدخال كميات جديدة من الوقود إلى قطاع غزة تقدر بحوالي 7 آلاف لتر، تم استخدامها في تشغيل 13 بئرا في كل من مدينتي غزة وجباليا، والتي من شأنها توفير المياه لما يزيد على 200 ألف نسمة هناك، في ظل انعدام المياه في هذه المناطق جراء العدوان الإسرائيلي.



وأكد غنيم أن هذه الخطوة تأتي استكمالا لجهود سلطة المياه المتواصلة والرامية لتوفير ما أمكن من المياه لأهالي قطاع غزة، خصوصا أنَّ الغالبية منهم يحصلون على ما معدله من 3 - 5 لتر للفرد من المياه يوميا، أي خمس الكمية اللازمة للبقاء على الحياة حسب منظمة الصحة العالمية (15 لترا للفرد باليوم).