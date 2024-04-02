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تنصيب الرئيس السيسي.. عروض جوية بسماء العاصمة الإدارية احتفالا بالولاية الجديدة

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 12:26 م
تنصيب الرئيس السيسي.. عروض جوية بسماء العاصمة الإدارية احتفالا بالولاية الجديدة عروض جوية في سماء العاصمة الإدارية
إبراهيم حسان

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شهدت سماء العاصمة الإدارية الجديدة عروضا جوية بالطائرات احتفالا بتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لولاية جديدة تستمر لمدة 6 سنوات، وذلك في مقر مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية.

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين أمام مجلس النواب للمرة الثانية، بعد 2018، بينما كانت الأولى أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى 2014، وفاز الرئيس فى انتخابات 2024 بقرابة 40 مليون صوت تمثل 89.6% من مجموع الأصوات الصحيحة، وكانت أعلى نسبة مُشاركة وتصويت فى تاريخ الاستحقاقات الانتخابية فى مصر.

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين وفقا لنص المادة 144 في الدستور المصري على أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين التالي :" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".







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حلف اليمين للرئيس السيسي

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